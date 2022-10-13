قوات الاحتلال تواصل حصار نابلس وتمارس عقوبات جماعية بحق أهلها

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر محلية بأن" قوات الاحتلال أغلقت حاجز حوارة أمام حركة المركبات من داخل نابلس إلى خارجها، وحاجز بيت فوريك، كما منعت المواطنين في منطقة المسعودية إلى شمال غرب المحافظة من الدخول أو الخروج منها، كما أغلقت مداخل ومخارج قرية دير شرف، وقرية صرة، ووضعت سواتر ترابية."

وتعتبر دير شرف البوابة الغربية لمدينة نابلس، وتشكل نقطة الوصل الرئيسية والحيوية بين محافظات نابلس وجنين وطولكرم، واغلاقها هو بمثابة عقوبة جماعية للقرية أولاً وللحركة الاقتصادية فيها، ولكل المتنقلين عبرها ما بين المحافظات الثلاث.

وتمنع قوات الاحتلال، حركة المركبات في الكثير من الأحيان عبر الحواجز والطرق المختلفة، وخاصة في قرى جنوب وشرق المحافظة.