البرلمان اللبناني يعقد جلسة اليوم لانتخاب رئيس المجهورية

العالم - لبنان

وجدد تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل تمسكه بإنجاز الإستحقاقات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية يتمتع بالصفة التمثيلية والتأييد اللازم وذلك وفقاً للأصول ادستورية والقواعد الميثاقية، فيما أكد تكتل لبنان القوي، مقاطعة هذه الجلسة.

وسيكون السباق بين النائب المرشح ميشال معوض المؤيد من تكتل الجمهورية القوية واللقاء الديموقراطي، وبين الورقة البيضاء التي يقودها الثنائي ثنائي حركة امل وحزب الله مع حلفائهما. فيما يغرّد نواب التغيير نحو اسم من بين ناصيف حتي وزياد بارود وصلاح حنين، ويتجه نواب الاعتدال نحو التصويت مجدداً للبنان.

ويشهد المجلس النيابي اللبناني اليوم واحدة من حلقات المسلسل الرئاسي العقيم، مع الجلسة الانتخابية التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية.

وفشل مجلس النواب اللناني في وقت سابق في انتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب عدم حصول اي مرشح على اغلبية الثلثين للفوز من الدورة الاولى.