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كيف يقرأ الاعتراف الإسرائيلي بتغليب إرادة حزب الله في التفاهم على الترسيم البحري؟

الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

اكد الناشط في حزب العمال البريطاني عمر اسماعيل، ان لبنان فرض الواقع على كيان الاحتلال وادخل الصانع الاسرائيلي وخاصة الهيئة العسكرية في موقف محرج، باعتبار ان هناك تنازلات واضحة جرت في موضوع ترسيم الحدود البحرية، خلال التفاهم الذي جرى عبر الوسيط الامريكي.

خاص بالعالم

وقال اسماعيل في حديث مع قناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان وصول لبنان وحزب الله الى تفاهم الترسيم مع كيان الاحتلال، يعد نصراً ليس فقط اقتصاديا بل نصراً تكتيكيا وعسكريا، بحيث سيكون هناك سيطرة لبنانية على منابع الطاقة يستفيد منها ليست بالقليلة.

واوضح اسماعيل، ان هناك مخاوفا لدى القيادة العسكرية الاسرائيلية من تعاظم قوة حزب الله، ومن ان يثبت اتفاق ترسيم الحدود البحرية، لفصائل المقاومة الفلسطينية المتواجدة في داخل فلسطين وخارجها من ان هناك قوة تستطيع ان تجبر العدو الصهيوني على التعامل معه نداً بند.

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