كيف يقرأ الاعتراف الإسرائيلي بتغليب إرادة حزب الله في التفاهم على الترسيم البحري؟

خاص بالعالم

وقال اسماعيل في حديث مع قناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان وصول لبنان وحزب الله الى تفاهم الترسيم مع كيان الاحتلال، يعد نصراً ليس فقط اقتصاديا بل نصراً تكتيكيا وعسكريا، بحيث سيكون هناك سيطرة لبنانية على منابع الطاقة يستفيد منها ليست بالقليلة.

واوضح اسماعيل، ان هناك مخاوفا لدى القيادة العسكرية الاسرائيلية من تعاظم قوة حزب الله، ومن ان يثبت اتفاق ترسيم الحدود البحرية، لفصائل المقاومة الفلسطينية المتواجدة في داخل فلسطين وخارجها من ان هناك قوة تستطيع ان تجبر العدو الصهيوني على التعامل معه نداً بند.