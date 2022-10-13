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وفد تركي يتسلل إلى بلدة الراعي في ريف حلب الشرقي

وفد تركي يتسلل إلى بلدة الراعي في ريف حلب الشرقي
الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

قال مراسل العالم في سوريا أن وفدا تركيا برئاسة نائب وزير الداخلية إسماعيل تشاطاكلي، تسلل إلى بلدة الراعي في ريف حلب الشرقي.  

العالم - سوريا

وافاد مراسلنا أن مصادر إعلامية معارضة ذكرت أن تشاطاكلي، زار بلدة الراعي في ريف حلب الشرقي أول من أمس برفقة والي كلّس ووالي غازي عنتاب، وعددٍ من الصحفيين، وأن هذه الزيارة هي الثانية من نوعها في غضون الأشهر القليلة الفائتة.

ونقلت المواقع عن تشاطاكلي زعمه أن بلاده تهدف إلى إعادة الحياة الطبيعية إلى ريف حلب، وأنّ تحقيق ذلك سيكون له انعكاسات إيجابية على من يريد العودة طوعاً.

وأوضحت المواقع، أن تشاطاكلي زار خلال وصوله إلى بلدة الراعي المدينة الصناعية التي أُنشئت فيها، مطلع العام 2020، بتكلفة قُدّرت بـ100 مليون دولار.

وأشارت إلى أن نائب وزير الداخلية في حكومة النظام التركي زار مشفى الراعي، الذي شهد تأسيس كلية الطب التركية، بقرار من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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