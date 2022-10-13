رئيسي يلتقي أمير قطر

العالم - ايران

وعقد هذا اللقاء على هامش القمة السادسة للدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" المعروف باسم "سيكا" .

وانطلقت أعمال القمة السادسة لمؤتمر "سيكا" صباح اليوم الخميس في العاصمة الكازاخية آستانا بمشاركة رئيس الجمهورية الاسلامية السيد ابراهيم رئيسي و 10 آخرين من رؤساء الدول الأعضاء .

وألقى السيد رئيسي كلمة الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الاجتماع والتقى وتحدث مع بعض المسؤولين.

"مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" المعروف باسم "سيكا" هو منتدى دولي لتعزيز التعاون الهادف إلى ضمان السلام والأمن والاستقرار في آسيا.

تضم هذه المنظمة حاليًا 22 عضوا اضافة الى 12 عضوا مراقبا بما في ذلك منظمات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وجامعة الدول العربية وعدد من الدول بما في ذلك ماليزيا وإندونيسيا وفيتنام واليابان وأوكرانيا والولايات المتحدة.

عقدت القمتان الأولى والثانية لمنظمة "سيكا" في عامي 2002 و 2006 في ألماتي ، عاصمة كازاخستان ، وعقدت القمة الرابعة في عام 2014 في شنغهاي بالصين ، وعقدت القمة الخامسة في يونيو 2018 في دوشنبة عاصمة طاجيكستان.

إيران وكازاخستان وأفغانستان وباكستان وكوريا الجنوبية والصين وروسيا والهند وفلسطين ومنغوليا وقيرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وأذربيجان وتايلاند تعد من بين أعضاء منظمة "سيكا".