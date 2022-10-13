شاهد.. من سيكون رئيس الجمهورية في العراق؟

العالم - مراسلون

وأفاد مدير مكتب قناة العالم في بغداد ان البرلمان العراقي سيعقد أهم جلساته منذ عام، بعد ساعة، لاختيار رئيساً للجمهورية. وتنعقد هذه الجلسة وسط تباين في الاراء ومواقف الكتل السياسية حول مرشح منصب رئيس الجمهورية.

وأكد مدير مكتب قناة العالم ان البيت الكردي منقسم حول مرشحه لرئاسة الجمهورية حيث يتمسك الاتحاد الوطني الكردستاني بمرشحه د. برهم صالح بينما تنازل الحزب الديمقراطي الكردستاني عن مرشحه ريبر أحمد واقترح عبداللطيف رشيد كمرشح تسوية؛ لكن الاتحاد الوطني الكردستاني لم يقبل بهذا المرشح.

وبيّن مدير مكتب قناة العالم ان الاطار التنسيقي أو ما سمي بتحالف ادارة الدولة ايضاً منقسم حول مرشح رئاسة الجمهورية، فبعض القوی والكتل المنضوية تحت هذا الاطار، رحبت بترشيح عبداللطيف رشيد كمرشح تسوية وعلی رأسها دولة القانون وحركة حقوق وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني وغيرهم، بينما رشحت باقی القوی السياسية المنضوية تحت الاطار التنسيقي د. برهم صالح.

وستكون الساعة المتبقية كفيلة بالكشف عما اذا استمر هذا الانقسام علی مرشحين او التنازل من أجل الاتفاق علی مرشح واحد، أو انسحاب أحد المرشحين.