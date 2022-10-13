الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٨:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. من سيكون رئيس الجمهورية في العراق؟

الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

يسود الانقسام علی أجواء البرلمان العراقي قبل ساعة من انعقاد جلسة اختيار رئيس الجمهورية.

العالم - مراسلون

وأفاد مدير مكتب قناة العالم في بغداد ان البرلمان العراقي سيعقد أهم جلساته منذ عام، بعد ساعة، لاختيار رئيساً للجمهورية. وتنعقد هذه الجلسة وسط تباين في الاراء ومواقف الكتل السياسية حول مرشح منصب رئيس الجمهورية.

وأكد مدير مكتب قناة العالم ان البيت الكردي منقسم حول مرشحه لرئاسة الجمهورية حيث يتمسك الاتحاد الوطني الكردستاني بمرشحه د. برهم صالح بينما تنازل الحزب الديمقراطي الكردستاني عن مرشحه ريبر أحمد واقترح عبداللطيف رشيد كمرشح تسوية؛ لكن الاتحاد الوطني الكردستاني لم يقبل بهذا المرشح.

وبيّن مدير مكتب قناة العالم ان الاطار التنسيقي أو ما سمي بتحالف ادارة الدولة ايضاً منقسم حول مرشح رئاسة الجمهورية، فبعض القوی والكتل المنضوية تحت هذا الاطار، رحبت بترشيح عبداللطيف رشيد كمرشح تسوية وعلی رأسها دولة القانون وحركة حقوق وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني وغيرهم، بينما رشحت باقی القوی السياسية المنضوية تحت الاطار التنسيقي د. برهم صالح.

وستكون الساعة المتبقية كفيلة بالكشف عما اذا استمر هذا الانقسام علی مرشحين او التنازل من أجل الاتفاق علی مرشح واحد، أو انسحاب أحد المرشحين.

روابط ذات صلة

الاتحاد الكردستاني يوجه رسالة الى الإطار التنسيقي

قبيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.. التيار الصدري يعلق

مرة أخرى.. تتعثر عجلة حلحلة الأزمة السياسية في العراق

العراق.. كتلة جديدة تقاطع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيسي يلتقي أمير قطر

برلماني للبناني: لو لا المقاومة لما وصلنا الى ترسيم الحدود

قبيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.. الديمقراطي الكردستاني يمنح صوته للمرشح عبد اللطيف رشيد

تصريحات تراس بشأن نقل السفارة البريطانية للقدس و صمت كيان الاحتلال يحمل تشكيكا وهواجس

البرلمان اللبناني يرجئ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى هذا الموعد

البرلمان العراقي ينشر جدول اعماله