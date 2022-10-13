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مراسل العالم: الإطار التنسيقي يبلغ رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بتشكيل الكتلة النيابية الأكبر ويرشح محمد السوداني لرئاسة الحكومة

الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

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