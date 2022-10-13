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أفريقيا
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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم: جبهة النصرة تسيطر على حي المحمودية في عفرين شمال حلب
مراسل العالم: عودة الاشتباكات بالرشاشات الثقيلة من الجهة الجنوبية لمدينة عفرين باتجاه قرية قرزيحل وسقوط قذائف هاون بمحيط القرية
مراسل العالم: جبهة النصرة وما تسمى فرقتي الحمزة وسليمان شاه تدخل الأحياء الشمالية لمدينة عفرين شمالي حلب دون قتال بضمانة "هيئة ثائرون"
مراسل العالم: جبهة النصرة تسيطر على حي المحمودية في عفرين شمال حلب
كتلة الديمقراطي الكردستاني تقرر منح أصواتها للمرشح لرئاسة الجمهورية عبد اللطيف رشيد
ريبر أحمد يعلن سحب ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية لصالح لطيف رشيد
مراسل العالم: هناك مطالبات نيابية بان تكون جلسات البرلمان مفتوحة
مراسل العالم: كتلة لبنان القوي غابت بالكامل عن جلسة البرلمان
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يرجئ جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الى العشرين من الشهر الجاري
النائب اللبناني جورج عدوان: موقفنا اننا نريد رئيسا للجمهورية يقوم بتغيير الاوضاع التي تمر بها البلاد
العراق مجلس النواب يبدأ جلسة حاسمة للتصويت على رئيس جديد للجمهورية
الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش
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السعودية
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.