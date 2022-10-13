بوتين يلتقي بأمير قطر في أستانا

العالم - قطر

وقال الرئيس الروسي خلال اللقاء: "العلاقات بين قطر وروسيا تتطور بنجاح. لا يزال حجم تجارتنا صغيرا، لكنه يميل إلى الزيادة. بفضل مشاركتك، يتم تنفيذ النشاط الاستثماري أيضًا بشكل مباشر، ويجب أن أقول إنه متنوع للغاية، ويتم الاستثمار في مجموعة متنوعة من المجالات".

وأضاف بوتين: "أريد أن أقول إنني سأكون سعيدا جدا برؤيتك مرة أخرى. كما هو متفق عليه، سنكون سعداء برؤيتك في روسيا" حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.

يشار إلى أن منظمة "سيكا" تتألف من 27 دولة كأعضاء دائمين، و8 دول أخرى بصفة مراقبين، و5 منظمات دولية.