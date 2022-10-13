الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٩:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بوتين يلتقي بأمير قطر في أستانا

بوتين يلتقي بأمير قطر في أستانا
الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

إلتقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أستانا على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA" .

العالم - قطر

وقال الرئيس الروسي خلال اللقاء: "العلاقات بين قطر وروسيا تتطور بنجاح. لا يزال حجم تجارتنا صغيرا، لكنه يميل إلى الزيادة. بفضل مشاركتك، يتم تنفيذ النشاط الاستثماري أيضًا بشكل مباشر، ويجب أن أقول إنه متنوع للغاية، ويتم الاستثمار في مجموعة متنوعة من المجالات".

وأضاف بوتين: "أريد أن أقول إنني سأكون سعيدا جدا برؤيتك مرة أخرى. كما هو متفق عليه، سنكون سعداء برؤيتك في روسيا" حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.

يشار إلى أن منظمة "سيكا" تتألف من 27 دولة كأعضاء دائمين، و8 دول أخرى بصفة مراقبين، و5 منظمات دولية.

روابط ذات صلة

قطر تدين بشدة اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

رئيسي يلتقي أمير قطر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوتين يلتقي بأمير قطر في أستانا

مراسل العالم: سماع دوي انفجارات داخل المنطقه الخضراء

شاهد.. العالم يشهد قيام نظام جديد متعدد الأقطاب

الاطار التنسيقي يؤكد دعمه لمرشح الرئاسة الجمهورية "برهم صالح"

رئيسي يلتقي أمير قطر

برلماني للبناني: لو لا المقاومة لما وصلنا الى ترسيم الحدود