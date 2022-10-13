تحالف السيادة سيصوت الى المرشح للرئاسة العراقية لطيف رشيد

العالم - العراق

واشار مدير مكتب قناة العالم الى أنه لايوجد اتفاق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني و الاتحاد الوطني حول مرشح رئاسة الجمهورية في العراق.

من جهته أكد النائب عن الاطار التنسيقي عبد الامير المياحي، اليوم الخميس، دعم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية، مبينا ان كلمة الفصل ستكون لدى اعضاء مجلس النواب.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة خاصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وأعلنت الدائرة الإعلامية ل‍مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن جدول أعمال جلسة البرلمان.

وبحسب وثيقة جدول اعمال مجلس النواب، فإن "جدول أعمال الجلسة رقم (6) يتضمن انتخاب رئيس الجمهورية".

وأضافت، أن "الجلسة ستبدأ في الساعة الحادية عشرة قبل الظهر" بتوقيت بغداد.