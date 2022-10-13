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ماكرون يحذر نظيره البيلاروسي من المشاركة في الصراع بأوكرانيا

ماكرون يحذر نظيره البيلاروسي من المشاركة في الصراع بأوكرانيا
الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

 قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن" الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، سيواجه مشاكل إذا شارك بنشاط في الصراع بأوكرانيا".

العالم- أوروبا

وأوضح الرئيس الفرنسي، أنه "إذا قرر لوكاشينكو التدخل أكثر في النزاع الأوكراني، "فعليه تحمل المسؤولية، والتي أعتقد أنها لن تخلو من المشاكل بالنسبة له".

وأشار ماكرون إلى أن" الاتحاد الأوروبي قد فرض بالفعل عقوبات على بيلاروس بعد أن سمحت بلاده بنشر قوات روسية على أراضيها "لنقلها إلى أوكرانيا"، حسب تعبيره.

وفي وقت سابق من هذا الشهر قال الرئيس البيلاروسي تعليقا على إمكانية مشاركة بلاده في الصراع بأوكرانيا: "إننا نشارك هناك، نحن لا نخفي ذلك، لكننا لا نقتل أحدا، ولا نرسل جيشنا إلى أي مكان، ولا ننتهك التزاماتنا".

وأضاف لوكاشينكو أن بيلاروس تعالج المصابين وتطعم الناس، وليس فقط الروس، قائلا: "نحن نطعم معظم هؤلاء اللاجئين والمحتاجين، والفقراء الذين يأتون إلينا من أوكرانيا 400-500 شخص يوميا".

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