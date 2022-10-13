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مدير مكتب العالم: القوات الامنية استنفرت طاقاتها لحماية الجلسة لكن عدة صواريخ كاتيوشا سقطت على المنطقة الخضراء

الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

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