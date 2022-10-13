ما طبيعة احتجاجات الصهاينة على عدم المساواة بانماء مناطقهم؟

خاص بالعالم

وقال عواضة في حديث لقناة العالم خلال برنامج "غياهب الكيان": ان التركيز الصهيوني كان معروفاً على تطوير المدن من اجل استقطاب الشباب اليهودي القادم من اوروبا، ومحاولة ايجاد نموذج مشابه لنمط الحياة بداخل الكيان ما بين المدن الاساسية والمدن الاوروبية، لذلك كان هناك تركيزاً كبيراً على تطوير البنية التحتية وايجاد رفاهية متميزة جداً اضافة الى الطبيعة العمرانية وخلق فرص عمل وتنمية وما شابه، الا ان هذا جاء على حساب على المناطق البعيدة او ما يسمى بالاطراف والقرى البعيدة عن مراكز الوسط.

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https://www.alalam.ir/news/6397318