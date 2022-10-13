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أفريقيا
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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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مراسل العالم: كتلة الجيل الجديد تقاطع جلسة الجولة الثانية من التصويت على رئيس الجمهورية في العراق
مراسل العالم عن الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي: عدد حضور جلسة مجلس النواب الآن 242 نائبا
مراسل العالم: بدء الجولة الثانية من عملية الاقتراع السري لانتخاب رئيس الجمهورية في العراق
مراسل العالم: مقرر مجلس النواب العراقي غريب التركماني يعلن ان نصاب جولة التصويت الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية بلغ 242
مدير مكتب العالم: "الاطار التنسيقي" سمى محمد شياع السوداني رئيسا لمجلس الوزراء
مدير مكتب العالم: الجولة الثانية اذا حسمت النتائج فان الفائز سيكلف الكتلة الاكبر "الاطار التنسيقي" لتسمية رئيس مجلس الوزراء
مدير مكتب العالم: المرشح برهم صالح لا زال مصرا على خوض الجولة الثانية
مدير مكتب العالم: الجولة الثانية تحسم فوز المرشح باغلبية النصف زائدا واحد من الاصوات
مراسل العالم: نتائج الجولة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية في العراق تظهر عدم تمكن أي من المرشحين من الحصول على ثلثي أصوات النواب
مراسل العالم: المرشح عبد اللطيف رشيد يحصل على 157 صوتا وبرهم صالح يحصل على 99 في انتخاب رئيس الجمهورية في العراق
الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي: عدد النواب الموقعين بلغ 277 والمقترعين 277 لاختيار رئيس للجمهورية
الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش
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سوریا
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كيف تشاهد العالم
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