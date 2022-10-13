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مدير مكتب العالم: الجولة الثانية اذا حسمت النتائج فان الفائز سيكلف الكتلة الاكبر "الاطار التنسيقي" لتسمية رئيس مجلس الوزراء

الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

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