الرئيس الإيراني يغادر أستانا عائدا إلى طهران

العالم - ايران

وفي كلمة القاها في القمة، أكد رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي، ان الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ومن خلال التجاوز والاحتلال والعنصرية وقتل الاطفال والمدنيين في فلسطين وسوريا واليمن وافغانستان، تسببا في انعدام الامن وانتشار العنف والارهاب والحروب والاضطرابات في المنطقة، ولن ينتهي هذا الوضع الا بانهاء الاحتلال واحترام حق الشعوب والأمم في تقرير مصيرها .

مؤتمر "التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا" هو منتدى دولي لتعزيز التعاون الهادف إلى ضمان السلام والأمن والاستقرار في القارة الآسيوية. ويقوم على فهم العلاقة المباشرة بين السلام والأمن والاستقرار في آسيا والعالم.

وتعقد قمم مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا كل 4 سنوات، أما اجتماعات وزراء خارجية الدول المشاركة فتعقد كل سنتين، وتقع الأمانة العامة في عاصمة كازاخستان. كما أن توقيت الحدث في 12-13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري يتزامن مع الذكرى الـ30 لانطلاق مبادرة عقد المنتدى.

يضم هذا المنتدى حاليا 27 عضوا اضافة الى 12 عضوا مراقبا بما في ذلك منظمات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وجامعة الدول العربية وعدد من الدول بما في ذلك ماليزيا وإندونيسيا وفيتنام واليابان وأوكرانيا والولايات المتحدة.