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الرئيس رئيسي: ناقشنا موضوع الترانسيت والطاقة ايضا واكدنا بأن قطر يمكن ان تكون محطة لصادرات الغاز الايرانية

الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

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