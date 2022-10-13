ولايتي: مستعدون للوساطة بين أرمينيا وأذربيجان

العالم - ايران

وقال ولايتي في تصريح ادلى به اليوم الخميس ردا على سؤال ما إذا كانت إيران مستعدة للعب دور الوسيط في العلاقات بين جيرانها أرمينيا وأذربيجان: نعم بالطبع. في الماضي ، عندما كنت وزيرا للخارجية ، حاولنا جاهدين القيام بهذه الوساطة ونجحنا إلى حد ما ، لكن في بعض الأحيان تدخلت بعض الدول ، التي كانت مصالحها تكمن في الصراع بين جارتين ، وخلقت مشاكل.

واضاف: يمكننا القيام بدور فعال في هذا المجال. نأمل ألا يكون هناك صراع بين أي من جيراننا ولن نتوانى عن بذل أي جهد في هذا الشأن وقمنا بإزالة التوترات حفاظا على السلام والطمأنينة بين جيراننا.

وأوضح ولايتي: من بين مختلف المناطق المجاورة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، منطقة القوقاز حساسة بشكل خاص ، وبالتالي لدينا المزيد من الحساسية والاهتمام تجاه هذا الجزء من جوارنا. من أهم العوامل في إرساء السلام والهدوء بين الدول ، والذي يلعب دورًا أساسيًا ، هو الحفاظ على الحدود التاريخية المعروفة.

وتابع مستشار قائد الثورة للشؤون الدولية: بالنظر إلى أن أي انتهاك حدودي من دولة إلى دولة مجاورة يتسبب في اشتعال التوترات في تلك المنطقة واندلاع الحروب المحلية ، فإن النتيجة الأولى هي وجود دول مشاغبة واستغلالية مثل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بذريعة وقف إطلاق النار.

وقالولايتي: مع هذه الأنواع من التطورات ، حتى ولو وقع حدث حدودي صغير في هذه المنطقة الحساسة ، سيتسبب في تواجد وتدخل دول أخرى ، وسيتم تشكيل بؤرة توتر وأزمة