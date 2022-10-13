إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل ونابلس

العالم- فلسطين

واندلعت المواجهات خلال تشييع الشهيد أسامة عدوي، على مدخل مخيم العروب في الخليل.

واصيب 8 اشخاص بالرصاص الحي و11 بالمطاطي خلال التصدي لقوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل.

وأصيب العشرات بحالات اختناق بعد إطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين.

وفي بلدة بيت أمر، أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل البلدة، قنابل الغاز بكثافة صوب منازل المواطنين؛ أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وفي نابلس، اعلن الهلال الأحمر الفلسطيني 53 إصابة من جراء اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه على أهالي بلدة حوارة جنوب نابلس.

واعتدت مجموعة من المستوطنين بالحجارة على سيارة الدفاع المدني، ورشت غاز الفلفل على طاقم الإطفائية في بلدة حوارة.