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رئيسي: هناك ارضية خصبة لتوسعة وتنمية التبادل التقني مع دول الجوار والمنطقة

رئيسي: هناك ارضية خصبة لتوسعة وتنمية التبادل التقني مع دول الجوار والمنطقة
الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الايراني اليوم الخميس عقب عودته من كازاخستان بعد مشاركته في قمة سيكا، هناك ارضية خصبة لتوسعة وتنمية التبادل التقني مع دول الجوار وبلدان المنطقة.

وأضاف الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي في كلمة عقب وصوله طهران، ناقشنا مع المسؤولين الكازاخستانيين ومن الدول الاخرى تأسيس بنك مشترك، موضحا ناقشنا موضوع الترانسيت والطاقة ايضا واكدنا بأن قطر يمكن ان تكون محطة لصادرات الغاز الايرانية

ونوه الى ان "الدول التي اجرينا لقاءات مع قادتها اكدنا لهم ان الدول التي شهدت تعاونا مع ايران توفرت لها الاسواق".

وأوضح رئيسي: نواجه عراقيل ومشاكل قي ايران بسبب البيروقراطية وعلى المسؤولين حل عقدها، مشيرا الى ان حصة ايران من الترانسيت ضئيلة جدا ولا تتناسب مع قدراتها.

وقال الرئيس رئيسي: نرى اليوم تسارعا في حل مشاكل البلاد لتعويض ما فاتها.

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