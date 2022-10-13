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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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الرئيس رئيسي يعرب في برقيته الى الرئيس العراقي الجديد عن الأمل في ان تشهد العلاقات بين طهران وبغداد مزيدا من التطور والتوسع
الرئيس رئيسي يعرب في برقية التهنئة الى الرئيس العراقي الجديد عن أمله بأن تخطو الحكومة العراقية الجديدة باتجاه تنمية وازدهار العراق
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يبعث برقية تهنئة الى عبد اللطيف رشيد بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية في العراق
مهدي المشاط: أدعو دول العدوان إلى الاستجابة العاجلة لمطالب صنعاء وسيكون لهذه الحقوق أثر إيجابي للعبور نحو السلام وإنهاء الحرب ومعالجة ملفاتها
المشاط: أنصح كل الحالمين بتقسيم اليمن وتفتيته بالتخلي عن هذه الأحلام البغيضة لأن اليمن لن يستقر الا واحدا موحدا
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن: ثورة 14 أكتوبر كانت ثورة كل اليمنيين ومن يقف على إرهاصاتها يدرك هذه الحقيقة
وزير الدفاع اليمني: إن كان العدو يريد التصعيد عسكرياً فهو في الواقع يسير نحو الجحيم وتحذيرات قيادتنا الثورية ممثلة السيد القائد لها ما بعدها
وزير الدفاع اليمني: مواجهتنا اليوم لقوى العدوان هو خيار استراتيجي لا تراجع عنه لأن تاريخنا ومبادئنا وقيمنا ترفض الخنوع للمستعمرين والطغاة
الرئيس عون: أهدي هذا الإنجاز إلى اللبنانيين جميعاً ولكل من ساهم في انجاز الاتفاق وساهم فيه
الرئيس عون: الخطوة التالية يجب أن تكون حل المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وسوريا عبر التباحث الأخوي
الرئيس عون: تم التوصل إلى اتفاق غير مباشر حافظ فيه لبنان على كامل بلوكاته البحرية إضافة إلى حقل قانا
الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.