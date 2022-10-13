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قيادي في حركة حماس:

شاهد.. رضوان يكشف للعالم تفاصيل "إعلان الجزائر" بشأن المصالحة الفلسطينية

الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

الجزائر هي وجهة الفلسطينين لجولة جديدة من البحث عن المصالحة بعد ركود دام لعامين في هذا الملف الذي لم يغلق بعد.

العالم - مراسلون

فقد التقى وفدان من حركتي فتح وحماس في الجزائر، وما يرد من خلف الابواب المغلقة، يشير الى تقدم في الملفات العالقة بين الطرفين.

وقال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان لمراسلة قناة العالم الاخبارية: "الأجواء كانت إيجابية، هذا إعلان الجزائر لتحقيق المصالحة، الذي نص على إعادة إصلاح وبناء منظمة التحرير الفلسطينية، وأن يشارك فيها الكل الوطني الفلسطيني على أساس الثوابت ومن خلال الانتخابات، نحن نأمل أن يرى هذا الاتفاق النور بتطبيقه والالتزام به".

بدوره قال القيادي في حركة فتح منذر الحائك لمراسلتنا: "فتح قدمت كل ما لديها، والخطوة الأولى تبدأ عند حركة حماس كونها هي التي تسيطر على قطاع غزة، ويجب تشكيل حكومة وتمكين الحكومة من أجل إنهاء مظاهر الانقسام والظهور أمام العالم موحدين من أجل أن نقول للعالم إن الشعب الفلسطيني موحد، وله حق في إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض".

اذا الكل يريد المصالحة لكن العبرة بالاجراءات على ارض الواقع، وعدم ترجمة الاتفاقات السابقة لخطوات عملية دفعت المواطنين للخشية من عدم جدية طرفي الانقسام في المصالحة.

الشعب الفلسطيني يمر في فترة احوج ما يكون فيها للوحدة، وانطلاقا من هذه القاعدة تحاول الجزائر ان تصل لاتفاق يأتي بالفلسطينيين موحدين الى القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر.

اتفاق الجزائر وإن لم ينه الانقسام الفلسطيني إلا أنه يمكن أن يشكل أرضا صلبة تنطلق منها فتح وحماس الإنهاء انقسامهما، فتجاوز خلافات الماضي بات أمرا ضروريا لمواجهة مؤامرات الحاضر وخطر المستقبل.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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