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مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في حي راس العامود في بلدة سلوان وفي العيساوية في مدينة القدس المحتلة

الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

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