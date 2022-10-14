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انتهاء لقاء مسؤولي 'تحرير الشام' و'الفيلق الثالث' دون التوصل لاتفاق

انتهاء لقاء مسؤولي 'تحرير الشام' و'الفيلق الثالث' دون التوصل لاتفاق
الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت ما تيمى بـ"تنسيقيات المسلحين" ان اللقاء بين مسؤولين من هيئة تحرير الشام وقادة من مسلحي الفيلق الثالث، انتهت دون التوصل الى اتفاق او هدنة توقف الصراع الدائر في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون شمال حلب. 

العالم - سوريا

وأكدت مصادر ان هـيـئة تـحرير الـشام تريد تنفيذ مشروع يؤدي الى توحيد مناطق سيطرة المسلحين من ادلب الى جرابلس بالكامل لتصبح المناطق تحت إدارة واحدة وسياسية واحدة وقائد واحد وجيش واحد يتم بناؤه وتاسيسه في المنطقة بعد توحيدها.

كما تصر الهيئة على خروج الفصائل المسلحة من المدن والقرى وتمركزها على جبهات القتال.

كما تطالب الهيئة بكف يد الفصائل المسلحة عن السجون ومؤسسات الخدمات في المنطقة اضافة الى كف يد الفصائل عن الادارات المحلية بما يمكن هذه الادارات من القيام بعملها بعيدا عن النفوذ وضغوط الفصائل وتهديد السلاح.

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انتهاء لقاء مسؤولي 'تحرير الشام' و'الفيلق الثالث' دون التوصل لاتفاق

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