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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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وزارة الصحة الفلسطينية:إستشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة
مصادر فلسطينية: شهيدان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة
وكاة يونهاب الكورية الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه البحر
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم العروب عقب تجدد المواجهات العنيفة وسط اطلاق للرصاص المعدني والقنابل الصوتية والغازية بكثافة
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في حي راس العامود في بلدة سلوان وفي العيساوية في مدينة القدس المحتلة
مصادر فلسطينية: مواجهات في عدة أحياء بالقدس المحتلة رفضاً لاستمرار الحصار على مخيم شعفاط
السوداني في تغريدة:أَعد العراقيين ان تكون حكومة قوية وقادرة على بناء البلد وخدمة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار وبناء علاقات دولية متوازنة
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني في تغريدة: أَعد العراقيين أن أكون عند حسن ظنهم بتقديم التشكيلة الوزارية بأقرب وقت
رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني للشعب العراقي: لن نخذلكم
الرئيس رئيسي يعرب في برقيته الى الرئيس العراقي الجديد عن الأمل في ان تشهد العلاقات بين طهران وبغداد مزيدا من التطور والتوسع
وزارة الصحة الفلسطينية:إستشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة
الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش
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