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وزارة الصحة الفلسطينية:إستشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة

الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

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