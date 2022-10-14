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قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد على الخامنئي يستقبل المشاركين بمؤتمر الوحد الاسلامية الدولي بمناسبة المولد النبوي الشريف

الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

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