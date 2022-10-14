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قائد الثورة الاسلامية: تكريم عيد مولد النبي (ص) هدفه أخذ الدروس واعتباره أسوة

قائد الثورة الاسلامية: تكريم عيد مولد النبي (ص) هدفه أخذ الدروس واعتباره أسوة
الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكد قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي ان الهدف من تكريم عيد مولد النبي الاكرم (ص) هو أخذ الدروس واعتباره اسوة للمسلمين في حياتهم.

العالم - إيران

جاء ذلك في كلمة القاها سماحته خلال استقباله صباح اليوم الجمعة، رؤساء السلطات الثلاث وكبار المسؤولين والضيوف المشاركين في المؤتمر الدولي الـ 36 للوحدة الاسلاميةـ بمناسبة ذكرى ميلاد الرسول الاكرم (ص) وحفيده الامام جعفر الصادق (ع).

واوضح قائد الثورة الاسلامية أن يوم مولد النبي الاعظم (ص) ليس يوما طبيعيا بل انه يوم مهم وكبير للغاية حيث ان تكريم هذا العيد ليس للاحتفال فقط.

وأكد سماحته ، أن شخصية نبي الرحمة (ص) خاصة به في عالم الوجود ولا يدانيه أحد في الخصوصيات التي كان يتميز بها خاتم الانبياء (ص).

وأشار قائد الثورة الاسلامية الى الحوادث النادرة التي وقعت عند مولد الرسول الاكرم (ص) وتعتبر من معجزات هذه المناسبة العظيمة بينها سقوط الاوثان التي كانت في داخل الكعبة وانهيار طاق كسرى وغيرها من الامور التي تعني سقوط طواغيت العصر مهما كان حجمهم.

يتبع..

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