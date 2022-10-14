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قائد الثورة الاسلامية: يمكن للأمة الإسلامية أن تحتل مكانة عالية في العالم الجديد بشرط الوحدة

الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

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