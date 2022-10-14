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كنعاني: التصريحات التدخلية للرئيس الفرنسي تشجع المتطرفين ومخالفي القانون

كنعاني: التصريحات التدخلية للرئيس الفرنسي تشجع المتطرفين ومخالفي القانون
الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

استنكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية تصريحات الرئيس الفرنسي أمس (الخميس) بشأن التطورات الأخيرة في بلادنا ، ووصفها بأنها اتهامات سياسية وتدخلية وتشجع على العنف وانتهاك القانون.

العالم- ايران

وصرح ناصر كنعاني بأن الدستور الايراني يكفل التظاهر السلمي، وقال: من المستغرب أن الرئيس الفرنسي وبعض مسؤولي الحكومة الفرنسية يدينون اجراءات قوى الأمن في التعامل مع أعمال العنف والشغب، ويطالبون الحكومة الإيرانية بتجنب العنف واحترام حقوق مثيري الشغب، ولكن في الوقت نفسه تهدد السلطات الفرنسية بما في ذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمال قطاع النفط والغاز والمصافي الفرنسية المضربين عن العمل، باستخدام القوة ضدهم إذا لم ينهوا الاحتجاجات والإضرابات .

وأكد كنعاني: أن هذا نفاق واضح ويثبت مرة أخرى أن حقوق الإنسان في قاموس العديد من الحكومات الغربية التي تزعم الدفاع عن حقوق الانسان، ليست أكثر من لعبة وأداة لتحقيق أهداف سياسية والتدخل في شؤون الدول الأخرى.

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