مؤتمر صحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في آستانا

العالم- روسيا

وقال بوتين:"إن صيغة روسيا-آسيا الوسطى مهمة في تعزيز التعاون بين روسيا وهذه المنطقة من خلال إعادة إنشاء المؤسسات بما في ذلك التكنولوجية والمالية وهو ما يساعد في عملية التحول إلى العملات الوطنية، وتبادل المعلومات البنكية وغيرها من الأسئلة التي تهم دول المنطقة".

وأضاف فلاديمير بوتين" أن علاقاتنا مع الشركاء في هذه الصيغة (روسيا-آسيا الوسطى) مطلوبة، على الرغم من وجود بعض التوترات بين الدول. والشركاء مهتمون بمستقبل تطور العلاقات، ونحن نعرض موقفنا فيما يخص الأزمة الأوكرانية، وذلك لا يؤثر على عمق ونوعية ونطاق العلاقات مع دول المنطقة".

وتابع " معلوماتنا عن الحدود بين أذربيجان وأرمينيا أكثر من المعلومات الموجودة لدى الأطراف، ونحن ننقل هذه المعلومات، واللقاء مع الدولتين كان مثمرا".

كما قال"إن ارتباط الشركاء الألمان بحلف "الناتو" أثر سلبا على الاقتصاد وأوساط الأعمال، وتلك ليست مشكلتنا، وإنما مشكلة من لا يراعي تلك المصالح".

وصرح بوتين" على الرغم من عدم تشغيل "السيل الشمالي" إلا أن الأمل كان دائما موجود لإعادة تشغليه. الآن هذه الفرصة لم تعد موجودة".

وأكد فلاديمير بوتين أنه" ليست هناك منصة للحوار مع بايدن، السؤال يجب أن يوجه له وليس لي. لا يوجد أي حديث عن أي لقاءات".

يتبع..