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قطر وتركيا تؤكدان 'التوافق التام' بشأن قضايا المنطقة

قطر وتركيا تؤكدان 'التوافق التام' بشأن قضايا المنطقة
الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، اليوم الجمعة، مباحثات مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في اسطنبول، أكدا خلالها على توافقهما التام بخصوص قضايا المنطقة.

العالم - قطر

وقال وزير الخارجية القطري خلال مؤتمر صحفي، إنه "تم الاتفاق على تعزيز علاقاتنا، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، وغيرها من الملفات".

وأضاف: "كانت اللقاءات فرصة لبحث عدد من الملفات.. هناك توافق تام بين تركيا وقطر في مختلف القضايا .. حيث تمت مناقشة القضية الفلسطينية، التي تعدّ القضية المركزية لكلينا".

وأكد الوزير القطري على ترحيب الدوحة باتفاق الفصائل الفلسطينية في الجزائر، قائلا: "نتمنى أن تسهم هذه الخطوات الإيجابية في إنهاء حالة الانقسام في فلسطين".

كما أدان "التصعيد الكبير من المستوطنين في الضفة الغربية، واقتحاماتهم للمسجد الأقصى".

على صعيد آخر، قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه بحث مع نظيره التركي الملف الروسي الأوكراني، مشددا على أن قطر تدعم دور تركيا للجهود الديبلوماسية، خاصة ما يتعلق منها بتصدير الحبوب.

وفي الملف السوري، قال الوزير القطري: "نود أن يكون هناك حل سياسي فعلي لإنهاء معاناة الشعب السوري.. ويجب أن تكون هناك خطوات فعلية بخصوص عمل اللجنة الدستورية السورية".

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