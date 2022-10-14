الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٢:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مسيرة بالعاصمة الأردنية 'نصرة للأقصى' و'دعما للمقاومة الفلسطينية'

مسيرة بالعاصمة الأردنية 'نصرة للأقصى' و'دعما للمقاومة الفلسطينية'
الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

انطلقت مسيرة شعبية عقب صلاة ظهر اليوم الجمعة، من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة الأردنية عمان، نصرة للمسجد الأقصى المبارك، ودعما للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، بمشاركة الحركة الإسلامية وعدد من الأحزاب الوطنية والفعاليات الشعبية والشبابية.

العالم- الأردن

المشاركون في المسيرة دعا لها "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن"، نددوا بانتهاكات المستوطنين وجنود الاحتلال في المسجد الأقصى.

ورفعوا لافتات تؤكد رمزيته وقدسيته للأمة الإسلامية جمعاء، وتطالب بالحرية للأسرى في سجون الاحتلال.

وطالبوا بإلغاء جميع الاتفاقات الموقعة بين الأردن و"إسرائيل"، واستدعاء السفير الأردني من "تل أبيب"، رافضين أي مظهر من مظاهر التعامل مع الاحتلال "الذي يمارس الانتهاكات والقتل والتشريد ضد الشعب الفلسطيني".

واعتبروا ما يجري في المسجد الأقصى تعديا صارخا على السيادة الأردنية، ومسعى مكشوفا للتقسيم الزماني والمكاني، ومحاولة لإقامة الهيكل المزعوم مكان المسجد المبارك.

وطالب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة، حكومة بلاده بدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأقصى وبقية المقدسات.

وقال العضايلة في كلمة ألقاها أثناء المسيرة: "نحن مستمرون في نصرة المسجد الأقصى والمرابطين في القدس المحتلة، ونطالب بدعم عربي وإسلامي للمقاومة في مخيم شعفاط، وبكافة المناطق التي فيها يواجه فيها الشبان الفلسطينيون جنود الاحتلال".

روابط ذات صلة

الجهاد تنظم مسيرة حاشدة دعمًا لانتفاضة الضفة والقدس غدا الجمعة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إصابة مواطنين اثنين إثر انفجار لغم من مخلفات العدوان في الجوف

الزي الموحد.. برلمان المغرب يدعو النواب والمستشارين لارتداء لباس موحد

رئيس سويسرا يعارض فرض عقوبات على روسيا في مجال 'العلم'

'الجهاد الاسلامي' تنعى شهداء جنين خلال اقتحام الاحتلال المدينة

مسيرة بالعاصمة الأردنية 'نصرة للأقصى' و'دعما للمقاومة الفلسطينية'

الوفـاق البحرينية: نرحب بزيارة البابا للبحرين