مسيرة بالعاصمة الأردنية 'نصرة للأقصى' و'دعما للمقاومة الفلسطينية'

العالم- الأردن

المشاركون في المسيرة دعا لها "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن"، نددوا بانتهاكات المستوطنين وجنود الاحتلال في المسجد الأقصى.

ورفعوا لافتات تؤكد رمزيته وقدسيته للأمة الإسلامية جمعاء، وتطالب بالحرية للأسرى في سجون الاحتلال.

وطالبوا بإلغاء جميع الاتفاقات الموقعة بين الأردن و"إسرائيل"، واستدعاء السفير الأردني من "تل أبيب"، رافضين أي مظهر من مظاهر التعامل مع الاحتلال "الذي يمارس الانتهاكات والقتل والتشريد ضد الشعب الفلسطيني".

واعتبروا ما يجري في المسجد الأقصى تعديا صارخا على السيادة الأردنية، ومسعى مكشوفا للتقسيم الزماني والمكاني، ومحاولة لإقامة الهيكل المزعوم مكان المسجد المبارك.

وطالب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة، حكومة بلاده بدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأقصى وبقية المقدسات.

وقال العضايلة في كلمة ألقاها أثناء المسيرة: "نحن مستمرون في نصرة المسجد الأقصى والمرابطين في القدس المحتلة، ونطالب بدعم عربي وإسلامي للمقاومة في مخيم شعفاط، وبكافة المناطق التي فيها يواجه فيها الشبان الفلسطينيون جنود الاحتلال".