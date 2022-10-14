شاهد: رسائل التجمع الايراني وسط العاصمة طهران؟

خاص بالعالم

وتوافد الاف الايرانيين من مختلف مناطق العاصمة إلى ساحة ولي عصر وسط العاصمة بعد أداء صلاة الجمعة احتفالا بذكرى مولد نبي الرحمة وأسبوع الوحدة الإسلامية، وبالمناسبة وندد المشاركون في المسيرة بأعمال الشغب وتخريب الممتلكات العامة والإساءة للمقدسات الإسلامية التي شهدتها بعض المناطق من ايران ومن يقف خلفها. وكما رددوا شعارت أكدو فيها على الوحدة بين جميع أطياف الشعب الايراني ووقوفهم خلف نظام الجمهورية الإسلامية وقيادتها.

وقال مراسلنا من منطقة التجمع الاحتفالي: ان رسائل التجمع والاحتفال النبوي هي التأكيد والثبات على القيم والمبادئ الاسلامية، منددة بالاساءة الى المقدسات الاسلامية وللقرآن الكريم والاساءة للمحجبة.

وقالت مشاركة في الاحتفال لمراسلنا: انها اتت للمشاركة في عيد المولد النبوي الشريف، ولارسال رسالة الى كل المعارضين وكل من يستهدف الدين الاسلامي، بان الايرانيين يقفون معاً جنب الى جنب لمواجهة التحديات.