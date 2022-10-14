'الجهاد الاسلامي' تنعى شهداء جنين خلال اقتحام الاحتلال المدينة

العالم- فلسطين

وأكدت الجهاد الإسلامي في بيان لها على أن" هذه الجرائم المتواصلة بحق أبناء شعبنا، واستهداف الطواقم الطبية والصحفية، وتعمد إعدام الأسرى بسياسة الإهمال الطبي؛ تؤكد أن الاحتلال قد أفلت جنوده بقرار متعم"د.

وشددت على أن "ما تشهده الضفة من انتفاضة ممتدة سيكون نارا وجحيما تقض مضاجع جنود الاحتلال ومستوطنيه، وتربك حساباتهم، ولن يهنئوا بالأمن والاستقرار على أرضنا، أو تدنيس المقدسات وانتهاك الحرمات".

وأشادت الجهاد الإسلامي بـ"مجاهدي كتيبة جنين ومقاومي شعبنا الذين يصنعون المجد لضفتنا، ويتصدون لعدوان الاحتلال على شعبنا، ونعلن وقوفنا الداعم لأهلنا الصامدين في القدس وحاضنة المقاومين في جنين وعموم الضفة".