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مصدر أمني سوري: عملية للجهات المختصة ضد "داعش" في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي بالتعاون مع المجموعات المحلية والأهلية وبمساندة الجيش

الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

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