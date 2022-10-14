الضفة تشتعل بقرار شبان لم يتجاوزوا الـ 20 عاماً.. وهذا ما أرادوه؟

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الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

جنين مرة اخرى تقدم الشهداء والجرحى في معارك اسطورية عنوانها التحرر ودحر الاحتلال، شهيدان في المدينة الواقعة شمال الضفة الغربية احدهما الشاب متين ضبايا ٢٠ عاما والاخر طبيب فلسطيني اصابته رصاصات الاحتلال الاسرائيلي ومسعفين فلسطينيين اثناء تاديتهم لعملهم في انقاذ الجرحى.

خاص بالعالم

الطبيب عبد الله الاحمد قضى برصاص اسرائيلي بعد اشتعال المواجهات في المخيم، اثر قيام الجيش الاسرائيلي باقتحامه بهدف اعتقال مقاومين فلسطينيين، الاحتلال يحاول بشتى الطرق اخضاع المخيم الذي يزداد مضاءً.

ليس فقط جنين كانت على موعد مع الاشتباك، وانما امتدت الاشتباكات الى بلدات حوارة بالقرب من نابلس والخليل ورام الله، وذلك بناء على دعوات باعتبار يوم الجمعة يوم غضب لما تشهده مناطق الضفة والقدس من عدوان اسرائيلي وصل حد الحصار واغلاق المدن الفلسطينية، وكما ييدو فان الاحتلال قرر ان يخوض معركة هدفها انهاء المقاومة الفلسطنيية في كافة المناطق.

ويستمر الاشتعال في الضفة الغربية والاحتلال لن يكون قادرا على اطفاء ما اشتعل.

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