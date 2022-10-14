الضفة تشتعل بقرار شبان لم يتجاوزوا الـ 20 عاماً.. وهذا ما أرادوه؟

خاص بالعالم

الطبيب عبد الله الاحمد قضى برصاص اسرائيلي بعد اشتعال المواجهات في المخيم، اثر قيام الجيش الاسرائيلي باقتحامه بهدف اعتقال مقاومين فلسطينيين، الاحتلال يحاول بشتى الطرق اخضاع المخيم الذي يزداد مضاءً.

ليس فقط جنين كانت على موعد مع الاشتباك، وانما امتدت الاشتباكات الى بلدات حوارة بالقرب من نابلس والخليل ورام الله، وذلك بناء على دعوات باعتبار يوم الجمعة يوم غضب لما تشهده مناطق الضفة والقدس من عدوان اسرائيلي وصل حد الحصار واغلاق المدن الفلسطينية، وكما ييدو فان الاحتلال قرر ان يخوض معركة هدفها انهاء المقاومة الفلسطنيية في كافة المناطق.

ويستمر الاشتعال في الضفة الغربية والاحتلال لن يكون قادرا على اطفاء ما اشتعل.