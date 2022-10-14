محافظ أبين: أحرار الجنوب ينتظرون ساعة الصفر لإعلان الكفاح

العالم - اليمن

وبحسب وكالة (سبأ) أوضح المحافظ الجنيدي أن ثورة 14 أكتوبر المجيدة أنهت الاحتلال البريطاني عن المحافظات الجنوبية، وأجبرت الإمبراطورية التي لم تكن تغيب عنها الشمس على الرحيل بقوة وإرادة أبناء الشعب اليمني الأحرار.

وأشار إلى أن ما تمر به المحافظات الجنوبية اليوم من احتلال أمريكي بريطاني صهيوني عبر أدواتهم السعودية والإمارات وغيرهم من المرتزقة، يستدعي الوقوف صفاً واحداً إلى جانب أبطال الجيش لدحر الاحتلال وتطهير المحافظات الجنوبية من الوجود العسكري الأجنبي.

كما أكد محافظ أبين أن القوى الوطنية الحرة ترصد كل تحركات الغزاة والمحتلين العسكرية في المحافظات المحتلة، وسيكون موقفها صادما للعدو الذي استغل الوضع الذي يعيشه اليمن نتيجة العدوان والحصار لينتهك السيادة تحت أكثر من ذريعة وغطاء محلي.