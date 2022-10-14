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الهلال الأحمرالفلسطيني: 66 إصابة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس

الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

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