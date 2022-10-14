وزيرة خارجية فرنسا اكدت وجوب انتخاب رئيس للبنان قبل نهاية الشهر

العالم-لبنان

وفي مؤتمر صحافي من مطار بيروت في ختام زيارتها للبنان، اعتبر كولونا ان انتخاب الرئيس اللبناني المقبل يعود إلى اللبنانيين وحدهم وعليهم اختيار رئيس يستطيع أن يرأس الشعب ويعمل مع اللاعبين الإقليميين والدوليين لتخطّي الأزمة الحالية لضمان استقرار وأمن وسلامة لبنان"، لافتة الى ان "الصداقة مع لبنان تسمح لنا أن نقول إنه لا يستطيع أن يتحمل الفراغ وعلى المسؤولين أن يكونوا على قدر المسؤولية.

وشددت كولونا على ان الاتفاق التاريخي الذي عقده لبنان مع 'إسرائيل' في موضوع ترسيم الحدود البحرية لن يحلّ مكان الإصلاحات التي تبقى أولوية ويجب تطبيق الاتفاق مع البنك الدولي وهذا الخيار الوحيد لإرسال رسالة ثقة إلى المستثمرين والإتيان بالتمويل الذي يحتاج إليه لبنان .

وشكر الرئيس اللبناني ميشال عون فرنسا على دورها في تحقيق هذا الترسيم، معوّلاً على دور مهم يمكن ان تقوم به في المساعدة على وضعه موضع التنفيذ، محمّلاً الوزيرة كولونا تحياته الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "الصديق الشخصي لي وللبنان، الذي وقف دائماً الى جانبنا ودعم قضايانا.

و التقت وزير خارجية فرنسا رئيس المجلس نبيه بري و رئيس حكومة المكلف نجيب ميقاتي.