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حزب الله: أشرف عنوان للوحدة هو المقاومة.. ولا مجال لنجاح رئيس جمهورية بالتحدي

حزب الله: أشرف عنوان للوحدة هو المقاومة.. ولا مجال لنجاح رئيس جمهورية بالتحدي
الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

إحياءً لذكرى ولادة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) وحفيده الإمام الصادق (عليه السلام) أقام حزب الله اللقاء العلمائي السنوي تحت عنوان “عالمية الوحدة الإسلامية ، دعوة الإمام الخميني نموذجا”، اللقاء أقيم في مجمّع السيدة الزهراء (عليها السلام) في مدينة صيدا برعاية وحضور نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وبمشاركة لفيفٍ من العلماء والفعاليات.

العالم-لبنان

وقال الشيخ قاسم إن “أشرف عنوان للوحدة اليوم هو المقاومة ضد العدو الإسرائيلي وهذه المقاومة لا تميز في منطقتنا بين مسلمٍ ومسيحي بل هي عنوان وحدة حقيقية”، ودعا “القوى السياسية للنقاش حول مواصفات انتخاب رئيس الجمهورية القادم”، وأشار إلى “أهمية الإنجاز الذي تحقّق بفضل الموقف القويّ الموحّد والواثق بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة.

وشدد الشيخ قاسم على أنه “لا مجال لنجاح رئيس جمهورية بالتحدي والإستفزاز حتى لو اجتمع مع هؤلاء كل دول العالم لأن المطلوب أن نبحث في لبنان عن قواسم مشتركة من أجل الإتفاق على رئيس يُطمئن ولا يكون منحازا للدول الاجنبية.

وتخلل اللقاء كلمات ركزت على أهمية الوحدة الإسلامية وتفعيل العمل المقاوم، وفي الختام انبثق عن اللقاء توصيات عديدة أبرزها التمسك بالوحدة كخيار ونهج لمواجهة أعداء الأمة.

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حزب الله: أشرف عنوان للوحدة هو المقاومة.. ولا مجال لنجاح رئيس جمهورية بالتحدي

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