بالفيديو.. مجموعة 'عرين الأسود' المقاومة تؤكد سقوط طائرة بنابلس وتكشف خدعة الاحتلال

العالم- فلسطين

وقالت المجموعة في بيان صحفي " ان الطائرة بحوزة إختصاصين وفنيين من العرين لفحص الغاية من سقوطها أو إسقاطها وبعيده كل البعد عن مكان تواجد المقاتلين".

واضاف البيان "أن مجموعة عرين الأسود تؤكد للإحتلال أنها تعلم تماما مدى قذارته وخداعه وأساليبه في إيقاع المقاومين المُجاهدين ودرسنا تاريخكم الأسود منذ عملية الفردان وحتى خطة خداع المقاومين في غزه في عملية سيف القدس وهنا نكشف لأبناء شعبنا أن مجموعة عرين الأسود كشفت خطة للاحتلال لإبادة كافة مقاتلي عرين الأسود فجر يوم الخميس أثناء المناورة التي قام بها مدعيا أنه إقتحم قبر يوسف بالمنطقة الشرقية كان مقاتلو عرين الأسود قد كشفوا المخطط بعد تأكدهم من دخول أكثر من أربعين سيارة قوات خاصة ومستعربين في محيط كل منطقة إعتقد العدو أن المُجاهدين سينطلقون منها نحن نعلم يا كوخافي أكثر مما تعتقد وأكثر".

واكد البيان ان "مجموعة عرين الأسود على يقظة تامة وعلى تواصل مع كافة مُقاتليها ومقاتلي الفصائل الأخرى على الأرض".

وقال البيان "إننا تابعنا ماحدث في بلدة حوارة وبيتا والبلدات التي واجهت وجه الإحتلال الحقيقي اليوم الذي مهما جمله المتخاذلون المنبطحون يشاء الله الا أن يكشف هذا الوجه على حقيقته وندعو المُسلحين في كل منطقة من هذه المناطق للإشتباك مع العدو كما فعل المُجاهدين على دوار بيتا قبل ساعات" .

ونعى مقاتلو مجموعة عرين الأسود بكل فخر شهداء جنين الأبطال الذين أرتقوا في هذا اليوم المبارك وهم: الشهيد المجاهد محمد تركمان ، والشهيد المجاهد متين ضبايا، والشهيد المجاهد عبد الله أبو التين.



وقالت المجموعة " للعدو أن أيام الغضب التي أعلنا عنها لم تبدأ بعد سنُذيقك الموت الذي طالما اذقته لشعبنا ونقسم لك أننا سنضربك في كل مكان وفي كل شارع وفي كل زقاق وأننا على عهد ألشهداء ننتظر فإنتظر ننتظر فإنتظر ".