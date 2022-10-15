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ما العامل المهم الذي يدفع لمصالحة فلسطينية بالجزائر؟

السبت ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني د. قسام الزعانين، ان الارادة الجزائرية بانهاء الانقسام الفلسطيني والتفرقة بين شطري الضفة والقطاع، هو قرار فلسطيني بالذات، بمعنى انه يجب ان تكون هناك ارادة فلسطينية حقيقية لانهاء الانقسام في الضفة الغربية وقطاع غزة لانجاح المصالحة الوطنية.

خاص بالعالم

وقال الزعانين في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الوحدة الوطنية الفلسطينية ليست شعاراً ترفع، بل قرار وحالة مرتكز اساسي لاي مقاومة فلسطينية.

ورأى الزعانين انه يجب ان هناك دورا حقيقيا لمصر في اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ويجب ان يكون هناك تغيير في مبادئ السلطة الفلسطينية، وهذا لم يتم مشاهدته من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي ذهب الى الامم المتحدة واعترف بان خيار المفاوضات خيارا فاشلا وطلب النجدة والحماية من الجلادين.

واكد الزعانين ان هذه الرؤية بالنسبة لفصائل المقاومة في قطاع غزة هي رؤية بعيدة المنال وان الجلاد لا يمكن ان يكون حكماً ما بين الفصائل الفلسطينية وبين العدو الصهيوني الغاشم، لذلك فان التوجه السياسي للسلطة يجب ان يتغير والذي لم يحصل حتى الآن، واعتبره من اخطر الامور.

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