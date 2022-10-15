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العفو الدولية تدعو لبنان إلى وقف خطط إعادة اللاجئين السوريين

العفو الدولية تدعو لبنان إلى وقف خطط إعادة اللاجئين السوريين
السبت ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

فيما يسعى لبنان تنفيذ خطة إعادة اللاجئين السوريين  طوعيا الى بلادهم منظمة العفو الدولية دعت لبنان الى وقف خطط إعادة اللاجئين والسبب أن العملية تعرضهم للخطر عند عودتهم.

العالم_لبنان

وأشارت ديانا سمعان نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعليقًا على بدء لبنان بإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم الأسبوع المقبل، إلى انّ السلطات اللبنانية تعمل على توسيع نطاق ما يسمى بالعودة الطوعية، وهي خطة قائمة منذ أربع سنوات.

واعتبرت، في بيان نشر عبر موقع المنظمة، أنّ ذلك يأتي في وقت أصبح فيه من الثابت أنَّ اللاجئين السوريين في لبنان ليسوا في موقف يسمح لهم باتخاذ قرار حر ومستنير بشأن عودتهم.

وذكرت سمعان، أنَّ السلطات اللبنانية، بتسهيلها المتحمس لعمليات العودة هذه، تُعرّض اللاجئين السوريين عن علم لخطر التعرض لأشكال بشعة من الانتهاكات والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا. على لبنان احترام التزاماته بموجب القانون الدولي ووقف خططه لإعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي.

ولفتت إلى أنّ في خضم الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في البلاد، يجب على المجتمع الدولي مواصلة دعم أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان لمنع أي تصاعد إضافي في عمليات العودة غير الآمنة.

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العفو الدولية تدعو لبنان إلى وقف خطط إعادة اللاجئين السوريين

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