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الاحتلال يستدعي قوات اضافية لنشرِها بالقدس وأحيائها للسيطرة على الاوضاع الامنية

السبت ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

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