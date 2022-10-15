أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم السبت 15 أكتوبر 2022

العالم- الصحافة الإيرانية

اطلاعات ..

القائد .. الأمة الإسلامية قادرة على أن تكون نموذجا ورائدة في العالم الجديد.

رويش ملت ..

رئيس الجمهورية .. صبر وصمود الشعب أفشل مخططات الأعداء من وراء الإضطرابات الأخيرة .

ابرار ..

إنتخاب عبد اللطيف رشيد رئيسا جديدا للجمهورية وتكليف السوداني بتشكيل حكومة جديدة في العراق .

عصر ايرانيان ..

محافل عراقية تتحدث عن فقدان التيار الصدري أوراق الضغط بعد إنتخاب رئيس الجمهورية والوزراء .

كيهان ..

إنتقادات داخلية واسعة ليائير لابيد لهزيمته بملف الغاز مقابل حزب الله لبنان .

جوان ..

إستشهاد فلسطينيين في مواجهات مع جنود الإحتلال بمخيم جنين بالضفة الغربية .

ايران ..

جيش الإحتلال وقطعان المستوطنين يصعدان إعتداءاتهما على مدن وبلدات الضفة الغربية .

جمهوري اسلامي ..

147 بلدا يصوت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد ضم روسيا مقاطعات أوكرانية .

قدس ..

ستة عشر فصيلا فلسطينيا يوقعون على إعلان الجزائر الخاص بوثيقة المصالحة الوطنية الفلسطينية .

ابتكار ..

إنتخاب عبد اللطيف رشيد رئيسا جديدا في العراق خطوة كبرى لحل الأزمة السياسية .

مردم سالاري ..

هلع واسع بأوروبا من إحتمال إندلاع حرب نووية , وتزايد شراء عقاقير مضادة للأشعة .

خراسان ..

الجامعة العربية تدعم موقف الرياض مقابل واشنطن بشأن خفض إنتاج النفط .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم السبت

ايران ..

صحيفة ايران كتبت عن التطورات السياسية البالغة الاهمية الاخيرة في العراق في مقالها ( إجتياز الأزمة)..

العراق فتح صفحة جديدة في مسار الاحداث السياسية التي يشهدها منذ عام وذلك مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتكليف شخصية سياسية بتشكيل حكومة جديدة .

(عبد اللطيف رشيد حصل على أغلبية الأصوات في الجولة الثانية من التصويت النيابي متبوء المنصب الرئاسي)

ورشيد سارع مباشرة بعدها لتكليف مرشح الاطار التنسيقي محمد شياع السودني بتشكيل حكومة جديدة.

كل هذه النتائج المهمة جاءت بعد مخاضات سياسية صعبة , ليحظى رشيد بعدها على دعم الحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف دولة القانون احد المكونات الرئيسية بالاطار التنسيقي ودعم احزاب سیاسية اخرى , فيما حصل منافسه برهم صالح على تاييد الاتحاد الاوطني الكردستاني وبعض مكونات الاطار.

ان امام رشيد والسوداني مهمة صعبة بكل الاحوال , مهمة تبدأ بطبيعة التركيبة الوزارية لتتبعها تحديات حل الازمات الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة الحساسيات السياسية التي ولدتها الازمة .

جوان ..

في الشان العراقي ايضا ..كتبت صحيفة جوان في مقالها ( إنتخاب رئيس الجمهورية عبد طريق تشكيل الحكومة )..

انتخاب عبد اللطيف رشيد رئيسا جديدا في العراق انعش الآمال بقرب خروج هذا البلد من الانسداد السياسي، وفي خطوة جاءت سريعة ومباشرة كلف رشيد مرشح الاطار محمد شياع السوداني بتشكل حكومة جديدة.

( إن العراق يقف اليوم في بداية الطريق الرئيسي الذي يوصله الى بر الأمان عبر الخروج من أزمة كادت تكلفه أمنه وإستقراره).

ان السوداني وعد بتشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء مهلة الشهر التي حددهاالرئيس رشيد, وبالطبع ستكون هناك مشاورات واستمزاجات مكثفة مع مختلف القوى والتيارات السياسية , ولكن هناك في نفس الوقت مؤشرات تفاهم حول الحقائب الرئيسية , لكن مع ذلك تبقى الانظار موجهة نحو موقف التيار الصدري من كل هذه التطورات .

خراسان ..

في مقالها ( الأذرع العسكرية الجديدة للمقاومة في الضفة الغربية ) كتبت صحيفة خراسان ..

تشهد الصفة الغربية منذ شهر تزايدا متسارعا للهجمات الفلسطينية المسلحة ضد الاحتلال والاستيطان , حيث شكلت الهجمات بالاسلحة النارية نسبة عالية من مجموع اكثر من ثمانمئة عملية مقاومة خلال هذه الفترة.

( إن الضفة تشهد في الواقع تشكيل مجموعات فلسطينية مسلحة تضم مقاومين من مختلف الفصائل الفلسطينية )

وهذا التطور الميداني بات الرعب الاكبر للصهاينة , فتشكيل مجموعات فلسطينية مسلحة مثل كتيبة جنين وكتيبة عرين الاسود جاء في الخاصرة الهشة لكيان الاحتلال اي في الضفة وامتدادها باراض عام 1948 الامر الذي يشكل تهديد مباشر لتل ابيب .

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في الشأن اليمني في مقالها ( الهدنة إنتهت رسميا في اليمن)..

تحدثت مصادر رسمية في صنعاء عن اسباب عدم تمديد الهدنة التي سبق تمديدها مرتين على مدى الاشهر الستة الماضية .

ان صنعاء طرحت شروطها الخاصة بتمديد الهدنة على المبعوث الاممي في اليمن إلا ان التحالف السعودي رفضها في اصرار على تمديد الهدنة على ارضية الاسس السابقة التي لم يحترمها هذا التحالف يوما.

(صنعاء أكدت ضرورة وجود ضمانات عملية بشأن إلتزام التحالف السعودي بوقف إطلاق النار وبإلغاء الحصار عن اليمن )

كما طرحت في شروطها الخاصة بتمديد الهدنة موضوع العائدات النفطية ورواتب الموظفين وان تكون الهدنة تأسيسا لوقف العدوان ولخروج قوات التحالف بالكامل من اليمن .

حكومة الانقاذ اليمنية قدمت ادلة ووثائق تثبت انتهاك التحالف السعودي لوقف اطلاق النار الاف المرات خلال الاشهر الستة الماضية من الهدنة .

ان الكرة باتت في ملعب التحالف السعودي الان , وظلال القدرات الاستراتيجية اليمنية باتت تخيم على الاجواء في كل الاحوال.

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( مخاوف وآمال في بلاد الرافدين )..

ان انتخاب رئيس جديد للجمهورية في العراق وتكليفه مباشرة لشخصية سياسية بتشكيل حكومة جديدة , تطور انعش الامال بامكانية خروج العراق من ازمته السياسية الخانقة .ولكن مع ذلك..

(العراق مقبل على تحديات توزيع الحقائب الوزارية وبلورة خارطة طريق واقعية وعملية لحل الأزمات الإقتصادية والإجتماعية المتراكمة)

ان استقرار العراق يبقى مرهونا ايضا ورغم هذا التطور الايجابي بمدى قدرة حكومة محمد شياع السوداني على تلبية مطالبات الشارع بتحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة وتلك الخاصة بمكافحة الفساد , كما ان هناك تحدي آخر يرتبط بمدى قدرة الحكومة الجديدة على التعامل مع قوى وتيارات سياسية لم تدعم لا ترشيح رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء.