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الاطار التنسيقي يحدد موعد اعلان السوداني برنامجه تشکیلته الوزارية

الاطار التنسيقي يحدد موعد اعلان السوداني برنامجه تشکیلته الوزارية
السبت ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

اكد النائب عن الاطار التنسيقي محمد حسن, السبت , ان اكتمال اختيار وزراء كابينة محمد شياع السوداني وعرض برنامجه الحكومي  سوف لن يتجاوز الأسبوعين من الان , مشيرا الى ان السوداني تحرك وبشكل مكثف قبل ان يتم تكليفه رسميا مع القوى السياسية . 

العالم-العراق

وقال حسن , ان " الإعلان المبكر للاطار التنسيقي عن مرشحه لرئاسة مجلس الوزراء محمد شياع السوداني منح الأخير فرصة للتحرك على القوى السياسية لعرض برنامجه الحكومي وعرض رؤيته بشان قبوله لمرشحي القوى السياسية للمقاعد الوزارية امر جيد قد قلل من المدة التي سيتغرقها بمقابلة واختيار الكابينة الوزارية".

وأضاف ان "القوى السياسية تعاطت مع السوداني خلال مباحثاته قبل تكليفه رسميا من قبل رئيس الجمهورية وكانه مكلف رسميا"، مرجحا "اكتمال اختيار وزراء كابينة السوداني وعرض برنامجه الحكومي سوف لن يتجاوز الأسبوعين من الان" .

يذكر ان رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد قد كلف مرشح الكتلة الأكبر محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة المقبلة.

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الاطار التنسيقي يحدد موعد اعلان السوداني برنامجه تشکیلته الوزارية

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