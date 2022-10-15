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نعيم قاسم: قوة الموقف الموحد أدَت لهذا الإنجاز في تحصيل حقوق لبنان النفطية

نعيم قاسم: قوة الموقف الموحد أدَت لهذا الإنجاز في تحصيل حقوق لبنان النفطية
السبت ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

أشار نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "قوة الموقف الموحَّد وقوة الدبلوماسية وقوة المقاومة وجهوزيتها، أدَّت لهذا الإنجاز في تحصيل حقوق لبنان النفطية والغازية".

العالم-لبنان

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نعيم قاسم: قوة الموقف الموحد أدَت لهذا الإنجاز في تحصيل حقوق لبنان النفطية

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