مسيرتان لأحزاب معارضة فی عاصمة تونس وسط إجراءات أمنية

العالم - تونس

وكانت جبهة الخلاص الوطني وعددا من الاحزاب السياسية من بينها حركة النهضة وشخصيات وطنية، دعت إلى الخروج إلى الشارع يوم 15 أكتوبر، للتظاهر ضد ما اعتبرته ” استفراد رئيس الجمهورية بالسلطة وعجز الحكومة عن معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت منذ إعلان الرئيس عن التدابير الاستثنائية”، وفق ما أعلنت عنه قيادات الجبهة في تصريحات إعلامية.

وتزامنا مع مسيرة “جبهة الخلاص” تنطلق مسيرة أخرى للحزب الدستوري الحر المعارض، من ساحة الباساج في اتجاه وزارة التجارة عبر نهج غانا ، وذلك للتنديد بما اعتبره الحزب “سياسة التفقير والتجويع وسياسة التنكيل الممنهج للشعب” وفق ما ورد في بيان للحزب.