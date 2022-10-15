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ابن سلمان يذبح السعوديين بدون قانون، ويخفي قسرياً اعداداً كبيرة جداً منهم

السبت ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

يسلط برنامج "المحميات" الضوء على حقوق الانسان في السعودية يوماً بعد يوم تظهر الوجه الحقيقي لمملكة الرمال لآل سعود، وعن الانتصار اليمني والاحتفال بالمولد النبوي الشريف والتي ارعبت آل سعود، اضافة الى التطبيع السعودي التدريجي مع كيان الاحتلال.

خاص بالعالم

وتعتبر حقوق الانسان واحدة من القضايا الانسانية البديهية الطبيعية في أي بلد يحترم نفسه، بمعنى المنطق والمحصلة الطبيعية فان اي بلد يقدم حاله بانه متحرر وتقدمي وحر ويقيم حفلات ومهرجانات ورياضة، لا يكون عنده قمع.

لكن منطق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فهو قمع مستفحل وقتل على تغريدة، واخرها مجموعة اعتقالات جديدة تجري في السعودية بالمنطقة الشرقية، وهدفها كسر الروح المعنوية لاهاليها، وفوق كل هذا يقف بالمرصاد لمحاسبة اي احد لديه نشاط غير ترفيهي ويجب وضع الف خط تحت كلمة ترفيهي حتى يرضى عنه سلطة الامير وغيره.

ومن المعروف ان العقوبات والقوانين لا تعمل في السعودية، بمعنى ان جريمة واحدة يمكن ان يحكم عليها قاضي بخمس سنوات، ولكن عند قاضي آخر قد يحكم عليها بـ 15 عاماً، اضافة الى ان اعداد كبيرة جداً من المعتقلين يمرون باختفاء قسري ويعتقلون بدون مذكرة ولا يكشف عن مكانه ولا عن مصيره.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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ابن سلمان يذبح السعوديين بدون قانون، ويخفي قسرياً اعداداً كبيرة جداً منهم