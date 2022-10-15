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اختيار إيران كعضو رئيسي في هيئة رئاسة اللجنة العالمية"UN-GGIM-AP"

اختيار إيران كعضو رئيسي في هيئة رئاسة اللجنة العالمية
السبت ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

 انتخبت منظمة رسم وإعداد الخرائط الايرانية، كعضو رئيسي في هيئة رئاسة اللجنة العالمية UN-GGIM-AP خلال الاجتماع العام الحادي عشر للجنة الأمم المتحدة للمعلومات الجغرافية المكانية العالمية لآسيا والمحيط الهادئ.

العالم - ايران

و في هذا الاجتماع، شارك رئيس منظمة رسم وإعداد خرائط البلاد "على جاويدانه" بصفته الممثل الوحيد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لجنة الأمم المتحدة العالمية للمعلومات المكانية لآسيا والمحيط الهادئ (UN-GGIM-AP) ، وقدم تقريرا عن أداء الدولة و منظمة رسم وإعداد الخرائط البلاد.

وفي إشارة إلى الاكتفاء الذاتي للبلاد في مجال رسم الخرائط والمعلومات الجغرافية المكانية ، أضاف جاويدانه: لقد حققت هيئة رسم الخرائط في الدولة الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات الفنية من خلال الاعتماد على القدرات الداخلية.

جدير بالذكر أنه في إنجاز آخر، اقترح رئيس هيئة رسم الخرائط في البلاد ترشيح الجمهورية الإسلامية الإيرانية لرئاسة لجنة "تكامل المعلومات والإحصاءات المكانية" ، والتي نجحت بعد التصويت من قبل الأعضاء في الحصول على منصب رئيس مجموعة العمل هذه.

بالإضافة إلى ذلك، تم انتخاب منظمة رسم الخرائط الإيرانية نائبا في مجموعتي العمل الأولى والرابعة للجنة العالمية التابعة للأمم المتحدة "UN-GGIM-AP".

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